Эксперты предложили адаптировать сайты ведомств для инвалидов по единому стандарту

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Институт развития интернета (ИРИ) выступил с инициативой создать единый формат для сайтов федеральных и региональных ведомств, чтобы облегчить доступ к этим ресурсам людям с ограничениями по здоровью. Соответствующее письмо, копия которого имеется у ТАСС, эксперты направили главе Минкомсвязи РФ Константину Носкову.

По данным ИРИ, сегодня в России проживают порядка 12 млн человек с ограниченными возможностями здоровья, и зачастую доступ к необходимым интернет-ресурсам позволяет таким людям более активно социализироваться. Для этого эксперты считают необходимым создать специальный стандарт, благодаря которому информация на сайтах была бы полностью адаптирована в том числе для инвалидов по зрению и слуху.

"В целях соблюдения комплекса гражданских прав и повышения уровня жизни граждан с инвалидностью и особыми потребностями, развития digital-культуры и цифровой толерантности гражданского общества, дальнейшего движения цифровой экосреды в сторону социальной рентабельности, предлагаем министерству усилить контроль за соблюдением принципов доступности при проектировании цифрового продукта или сервиса и разработать единый национальный стандарт (унификатор) для сайтов федеральных и региональных ведомств, а также общие рекомендации для IT-специалистов (компаний), работающих в национальном цифровом поле", - говорится в письме.

По мнению ИРИ, в число нуждающихся в подобном сервисе также необходимо включить людей с особыми потребностями: пожилых, временно травмированных или проходящих программы реабилитации здоровья.

Устранение недоработок

Во-первых, считают в ИРИ, единый стандарт должен включать в себя работу по адаптации ресурсов под синтезаторы речи и комфортную визуализацию информации. Согласно данным института, на сегодня выявлено 12 федеральных органов госвласти, чьи официальные ресурсы не адаптированы под комфортную визуализацию информации. В 27 субъектах РФ обнаружен 41 официальный интернет-ресурс региона, на которых отсутствует версии для слабовидящих граждан, сообщается в письме.

Для устранения этой проблемы в ИРИ предлагают оставлять подписи под изображениями для незрячих людей, использующих синтезаторы речи, а также избавиться от слишком мелкого шрифта, который затрудняет прочтение информации слабовидящим людям, и подписывать графики, цвета которых могут быть неразличимы теми, кто болеет дальтонизмом.

Во-вторых, ИРИ предлагает сопровождать весь видео- и аудиовизуальный контент на сайтах федеральных и региональных ведомств субтитрами, поскольку "отсутствие транскриптов превращает медиаконтент в недоступный для глухих и слабослышащих пользователей".

Так, согласно данным ИРИ, более 65% сайтов федеральных органов госвласти (55 сайтов) размещают видеоматериалы без сопровождения их субтитрами, а на 87 региональных сайтах органов госвласти 65 субъектов РФ из более 230 официальных сайтов отсутствуют субтитры к размещенным видеоматериалам.

Улучшение режима для слабовидящих

Эксперты ИРИ также выделяют проблему, связанную с переходом на сайтах в режим для слабовидящих, в котором, по мнению специалистов, зачастую отсутствует часть контента с обычной версии сайта, при этом для настроек чтения сайтов федеральных и региональных органов власти используются разные параметры и цветовые схемы, а где-то отсутствует часть функционала.

"В целях удобства данной категории населения и унификации требований предлагаем включить в настоящий стандарт введение единого цифрового знака перехода на режим для слабовидящих (активной кнопки (ссылки), подтверждающей переход сайта в режим для слабовидящих) и единообразное его размещение на всех федеральных сайтах (например, в верхнем правом углу главной страницы)", - предлагают в ИРИ.

В целом к созданию документа и собственно унификатора представляется возможным привлечь крупные российские компании, осваивающие и реализующие векторы доступности цифровых экосистем для инвалидов и пожилых людей, заключается в письме на адрес министра.