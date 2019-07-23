Во Франции работу АЭС "Гольфеш" приостановят из-за жары

ПАРИЖ, 23 июля. /ТАСС/. Необычайно высокие температуры, которые установятся на следующей неделе во Франции, опасны не только для людей, но и для техники: оба реактора атомной электростанции (АЭС) "Гольфеш" на юге страны временно приостановят работу именно по этой причине. Информацию об этом распространила в понедельник компания Electricit de France (EDF).

Согласно заявлению компании, во вторник будет остановлен второй реактор, а в среду - первый. Суммарная мощность этих энергоблоков достигает 2,6 тыс. МВт. Примечательно, что в прошедшую пятницу EDF предупредила о возможном снижении производства электричества, однако о полной остановке речи не шло. Пока перезапуск реакторов запланирован через неделю, однако все зависит от погоды.

"Дата окончания действия мер, связанных с природными ограничениями, соответствует крайнему сроку метеорологического прогноза по температуре. Отключение может быть продлено", - сообщает официальное предупреждение.

Временное выведение из эксплуатации связано с тем, что для охлаждения обоих реакторов используется вода из реки, на которой стоит АЭС. Специалисты опасаются, что температура воды при той жаре, что ожидает Францию в ближайшие дни, окажется слишком высокой.

В понедельник французская метеорологическая служба Meteo France объявила предпоследний - оранжевый - уровень опасности в 59 департаментах из-за жаркой погоды. Согласно прогнозам, во вторник воздух прогреется до 37-41 градуса, при этом в некоторых регионах Франции столбик термометра покажет 42-43 градуса. Ожидается, что самым жарким днем на этой неделе станет четверг - в Париже в этот день ожидается до 43 градусов Цельсия. В связи с этим власти Парижа открыли кризисный штаб, призванный координировать работу различных ведомств и учреждений, а также оказывать помощь жителям города.