Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в детском лагере под Хабаровском

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в начале пленарного заседания во вторник выразила соболезнования родным и близким пострадавших при пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае.

"Вчера при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае пострадали дети <...> Хочу от всех нас выразить искренние соболезнования родным и близким в этой тяжелой трагедии", - сказала Матвиенко, открывая заседание СФ.

Сообщение о пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае поступило вечером в понедельник. Погиб один ребенок и еще четыре получили травмы, трое из них находятся в реанимации. Также незначительные травм получили пятеро взрослых.

Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров: из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 ("Причинение смерти по неосторожности") и по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей") УК РФ.