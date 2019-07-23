Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Количество мигрантов, приехавших в Россию в начале 2019 года, стало наибольшим за последнее десятилетие. В январе - апреле в страну прибыли 218,6 тыс. мигрантов, прирост составил 98 тыс. человек, говорится в выпуске "Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития", подготовленном специалистами Института Гайдара и РАНХиГС.

"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет <...> Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.

Отмечается, что за январь - апрель 2019 года миграционный прирост составил 98 тыс. человек, тогда как за аналогичный период 2018 года он составлял 57,1 тыс. Всего за четыре месяца 2019 года в страну прибыло 218,6 тыс. человек, в январе - апреле 2018 года - 177,3 тыс.

Согласно данным РАНХиГС, в России заметно увеличился миграционный прирост из стран дальнего зарубежья. Количество прибывших за первый квартал составило 11,6 тыс. человек, до этого максимальный прирост за аналогичный период за прошедшее десятилетие отмечался в 2011 году - 9 тыс. человек. "В наибольшей степени увеличилось число прибывших из Китая (в 2,35 раза), Сербии (в 2,17 раза), Сирии (в 1,93 раза)", - подчеркнули эксперты.