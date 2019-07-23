В Казани представили форму волонтеров и сотрудников оргкомитета чемпионата Worldskills

КАЗАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Форму персонала и волонтеров чемпионата мира по профессиональному мастерству Worldskills 2019 года презентовали во вторник в Казани. Презентация прошла в международном выставочном центре "Казань Экспо", где в августе пройдет 45-й мировой чемпионат.

Экипировка для сотрудника организационного комитета мирового чемпионата включает спортивную футболку, футболку-поло, толстовку в сине-серой гамме. В набор экипировки для волонтеров входит спортивная футболка, футболка-поло, толстовка, брюки-трансформеры, которые можно сделать шортами, бейсболка и дождевик. Цвет выбран красный.

Мировой чемпионат Worldskills-2019 пройдет в Казани 22-27 августа. Во время чемпионата будет задействовано порядка 3,5 тыс. волонтеров, почти 1,2 тыс. человек станут сотрудниками оргкомитета. За право проведения соревнований город соперничал с Парижем и бельгийским Шарлеруа.

Worldskills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в Worldskills в 2012 году.