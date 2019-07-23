ВЦИОМ: около трети обладателей татуировок сделали их по глупости или в молодости

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство россиян (58%) безразлично относятся к владельцам татуировок. Об этом свидетельствуют распространенные во вторник данные опроса.

"У большинства наших сограждан никогда не было татуировок (88%). При этом более половины опрошенных нейтрально относятся к тем, кто их имеет (58%). Еще 15% наших соотечественников понимают и поддерживают любителей татуировок", - говорится в материалах исследования.

Опрос показал, что около трети респондентов (30%) сделали татуировку по глупости или в молодости. Еще 29% сделали ее в армии на память о службе, 19% - потому что захотелось. При этом большинство опрошенных (69%) не хотят в будущем сводить ее. В то же время удалившие татуировку (27%) заявили, что считают ее неприличной (34%) или некрасивой (33%).

По мнению 43% россиян, наличие татуировки говорит о желании человека выделиться среди других. Еще 41% заявил о том, что это простая дань моде, 27% считают ее знаком того, что человек сидел в тюрьме, 20% - стремлением украсить себя. Абсолютное большинство респондентов (96%) высказались о нежелании делать татуировку в ближайшие пару лет.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 9 июля 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.