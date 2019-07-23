Автобусы перевезли более 2,5 тыс. пассажиров с места ЧП с поездом в Коми

СЫКТЫВКАР, 23 июля. /ТАСС/. Специальные автобусы, запущенные в Республике Коми для объезда поврежденного железнодорожного пути на станции Керки, перевезли более 2,5 тыс. пассажиров. Автобусное сообщение организовали между станциями Сосногорск и Ираель, где движение поездов прервано из-за схода с рельсов грузовых вагонов, сообщили во вторник ТАСС в администрации Сосногорского района, где с 22 июля действует режим чрезвычайной ситуации в связи с происшествием.

"Сегодня на 7:00 мск автобусами из Сосногорска до Ираеля и в обратном направлении перевезено 2533 пассажира, в том числе 222 ребенка. Пункт временного размещения, организованный в школе в Сосногорске, не потребовался, потому что до автобусов пассажиры находятся в своих поездах. Стараются подавать автобусы так, чтобы люди как можно меньше ждали", - сказала ТАСС помощник главы администрации района Светлана Короткова. Также на месте работают четыре восстановительных поезда, которые прибыли из Сольвычегодска Архангельской области, из Микуни, Сосногорска и Печоры в Коми. Автобусы курсируют до восстановления движения на поврежденном участке по договоренности РЖД с ПАО "Газпром" и правительством Республики Коми. Задействованы 28 автобусов вместимостью 45 мест каждый.

По словам Коротковой, на 5:00 мск все вагоны, которые сошли с рельсов, подняты. "Сейчас ведутся сварочные работы по установке водопропускных труб через ручей. В работах задействовано 312 человек со стороны РЖД", - добавила представитель районной администрации.

По данным ГУ МЧС по Коми, в работах задействовано около 200 сотрудников ведомства, то есть общее количество сил, привлеченных на ликвидацию последствий ЧП и восстановление движения, превышает 500 человек. Ранее сообщалось, что аварийно-восстановительные работы могут занять два-три дня.