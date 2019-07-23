В Татарстане ежедневно 600 жителей переходят на цифровое телевещание

КАЗАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Шестьсот жителей Татарстана ежедневно переходят на цифровое эфирное телевещание. Об этом журналистам сообщил министр информатизации и связи Татарстана Айрат Хайруллин.

"Ежедневно порядка 600 наших жителей переходят на цифровое эфирное вещание. Эти данные сделаны исходя из того объема продаваемых приставок, которые можно приобрести в любом почтовом отделении. Стоит она 950 рублей, установлена рекомендуемая цена не дороже 999 рублей, хотя есть приставки, которые стоят и 1300, и 1400 с более расширенным базовым функционалом", - сказал Хайруллин.

По его словам, власти региона контролируют наличие приставок в магазинах, почтовых отделениях и на складах в Татарстане для того, чтобы, "во-первых, не создавать ажиотаж, а во-вторых, у человека была возможность прийти и приобрести в любом населенном пункте, не только в райцентре, данную приставку".

Татарстан перейдет на цифровое вещание 14 октября.

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в четыре этапа: 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и завершится 14 октября.