Совфед одобрил закон о возвращении истцу 70% госпошлины в случае примирения в суде

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон, который предполагает возврат истцу до 70% уплаченной им госпошлины в случае примирения сторон в суде или отказе от претензий.

"В целях дополнительного стимулирования сторон к использованию примирительных процедур законопроектом предлагаются изменения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым до 70% государственной пошлины будет подлежать возвращению истцу при заключении мирового соглашения, отказе от иска, признании ответчиком иска, в том числе по результатам проведения таких процедур", - говорится в пояснительной записке к документу.

Закон предполагает возвращение истцу до 70% уплаченной им госпошлины при заключении мирового соглашения и отказе от иска, 50% - на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции, 30% - на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции.

Согласно действующему законодательству, при заключении мирового соглашения до принятия решения Верховным судом РФ или арбитражными судами возврату истцу подлежит 50% от суммы уплаченной им государственной пошлины. Данное положение не применяется в случае, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта.