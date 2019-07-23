Специалисты "Росморречфлота" очистили от топлива 800 м пляжа под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 23 июля. /ТАСС/. Специалисты "Росморречфлота" вывезли почти 30 куб. м песка, загрязненного в результате разлива топлива, с пляжа на Балтийской косе близ города Балтийска под Калининградом. Очищено около 800 м береговой полосы, сообщила во вторник пресс-служба городской администрации на своей странице в Facebook.

Следы разлива нефтепродуктов обнаружили на косе утром 18 июля. По данным пресс-службы администрации Балтийска, это последствия утечки с танкера "Индиго", который принадлежит ЗАО "Бункерная компания", зарегистрированному в Архангельске.

"Специалисты морской спасательной службы "Росморречфлота" вывезли 28 куб. м загрязненного песка [с Балтийской косы], очистив территорию около 800 метров. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Для оценки ущерба, нанесенного экологии, привлечены специалисты Балтийско-Арктического управления Росприроднадзора.

Ранее капитан "Индиго" сообщал, что 17 июля с борта танкера произошла утечка 0,4 кубических метра топлива. На месте разлива были выставлены боновые заграждения, но из-за усиления ветра нефтяное пятно распространилось за их пределы. Следы утечки горючего были зафиксированы на протяжении 2 км побережья на Балтийской косе. Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК, по сообщениям СМИ об инциденте, начата доследственная проверка.

Балтийская коса (Вислинская коса в Польше) - узкая полоса суши, отделяющая Калининградский залив от основной части Гданьского залива. Длина косы - 65 км, 35 км являются российской территорией, остальные - польской. Ширина косы составляет от 300 м до 1,8 км в средней и южной частях и 8-9 км в северной.