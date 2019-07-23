Власти Кабардино-Балкарии обеспечат школьников бесплатными учебниками

НАЛЬЧИК, 23 июля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) закупят более 400 тыс. школьных учебников, что полностью закроет потребности региона на новый учебный год, сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства региона.

"Правительством КБР выделены средства на обеспечение школьников республики комплектами бесплатных учебников. Они пойдут на закупку более 400 тысяч учебников и учебных пособий, что на 100% удовлетворяет потребность муниципалитетов", - говорится в сообщении.

Объемы финансирования рассчитаны, в том числе, на обеспечение школьников учебниками по родным языкам и литературе, географии КБР, ее истории и культуре народов республики.

Ранее сообщалось, что для обеспечения школьников учебниками в республике созданы муниципальные обменные фонды. В 2018 году из республиканского бюджета для обеспечения детей бесплатными учебниками было выделено 44 млн рублей, что позволило приобрести книги для 91% школьников. В решении этой проблемы помогает и ежегодная акция "Подари учебник школе", когда дети отдают в школы свои книги.