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Северный Кавказ

Власти Кабардино-Балкарии обеспечат школьников бесплатными учебниками

Республиканские власти закупят 400 тыс. учебников

НАЛЬЧИК, 23 июля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) закупят более 400 тыс. школьных учебников, что полностью закроет потребности региона на новый учебный год, сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства региона.

"Правительством КБР выделены средства на обеспечение школьников республики комплектами бесплатных учебников. Они пойдут на закупку более 400 тысяч учебников и учебных пособий, что на 100% удовлетворяет потребность муниципалитетов", - говорится в сообщении.

Объемы финансирования рассчитаны, в том числе, на обеспечение школьников учебниками по родным языкам и литературе, географии КБР, ее истории и культуре народов республики.

Ранее сообщалось, что для обеспечения школьников учебниками в республике созданы муниципальные обменные фонды. В 2018 году из республиканского бюджета для обеспечения детей бесплатными учебниками было выделено 44 млн рублей, что позволило приобрести книги для 91% школьников. В решении этой проблемы помогает и ежегодная акция "Подари учебник школе", когда дети отдают в школы свои книги.

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РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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