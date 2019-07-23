Лесных бизонов внесут в Красную книгу Якутии

ЯКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Лесных бизонов, которых начали завозить в Якутию с 2006 года, внесут республиканскую в Красную книгу для защиты популяции диких животных от браконьеров. Соответствующее решение принято во вторник на заседании правительства республики, постановление будет подписано в течение трех рабочих дней.

"Включение лесного бизона в Красную книгу Якутии будет способствовать его сохранению, увеличению численности и расширению видового ареала. В связи с выпуском первой партии лесного бизона в естественную среду обитания остро встает вопрос защиты свободноживущих животных от браконьерства. Если охрана животных в пределах природного парка "Синяя" осуществляется в рамках законодательства, то за ее пределами бизоны находятся в опасности. В связи с этим необходимо занести их в список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных республики", - сказал на заседании министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев.

Он уточнил, что лесных бизонов начали завозить в Якутию из Канады с 2006 года. "Сейчас в Якутии [находится] 212 голов бизонов, из них 122 - родились на территории республики. Возрождение лесного бизона обогатит биологическое разнообразие Якутии, расширит базу природных ресурсов для местного населения", - сказал Афанасьев, отметив, что в случае успешного разведения лесного бизона в суровых условиях Якутии появится перспектива разведения животных в регионах северо-востока России.

Министр не исключил, что в будущем появится возможность использования бизонов в сельхозпроизводстве, в том числе на малопригодных для животноводства территориях, аналогично табунному коневодству. Однако для этого популяция животных должна увеличиться до 2-3 тыс. особей.

Для лучшей защиты диких животных не помешает включение мероприятий по их защите в нацпроект "Экология", считают власти Якутии. "Проект имеет огромное значение в природоохранном, социально-экономическом и научном аспектах, включение в национальную программу "Экология" более чем целесообразно", - сказал ТАСС представитель регионального Минэкологии.

Нацпроект "Экология" рассчитан на 2019-2024 годы. На его реализацию планируется направить более 4 трлн рублей.