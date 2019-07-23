Интенсивность движения по Крымскому мосту с начала лета выросла вдвое

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Интенсивность движения автотранспорта по Крымскому мосту с начала лета выросла вдвое, в сутки по нему проезжает около 21 тыс. автомобилей. Об этом во вторник сообщил информационный центр "Крымский мост".

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"За июнь и три недели июля по Крымскому мосту проехало 1,057 млн машин, в том числе 14 тыс. автобусов и 115 тыс. грузовиков. Летом среднесуточная интенсивность движения выросла в два раза по сравнению с весенним трафиком - почти до 21 тыс. автомобилей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 518 тыс. транспортных средств пересекли Керченский пролив по мосту в июне, это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первый месяц лета крымский поток почти на 9% превысил таманский. С начала июля на полуостров по мосту проехали свыше 292 тыс. автомобилей, в сторону материка - более 245 тыс.

Максимальный суточный трафик был зафиксирован 15 июля: 31.331 автомобиль за 24 часа. В целом, с открытия моста 16 мая 2018 года, по нему проехали около 6 млн машин.