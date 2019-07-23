Кузнецова: контролирующие органы регулярно проверяли лагерь "Холдоми" в Хабаровском крае

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что контролирующие органы регулярно проводили проверки в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае, где вечером в понедельник произошел пожар.

"Судя по нашей информации, проверки были в лагере регулярно, но то ли они были формальными, то ли данный формат отдыха детей вообще не был представлен проверяющим. Задача проверочных мероприятий - выявить то, что реально может навредить детям", - сказала Кузнецова ТАСС во вторник.

По ее словам, обеспечение безопасности детского отдыха является прямой обязанностью не только самого лагеря, но и органов исполнительной власти региона. "Сейчас этим делом занимается центральный аппарат СК РФ, проводятся следственные мероприятия. Уверена, будут установлены все обстоятельства произошедшего, виновные должны понести наказание, а случившееся, безусловно, должно стать поводом обратить внимание на все лагеря на территории края и не только, в том числе и на характер проводимых проверок", - уточнила детский омбудсмен.