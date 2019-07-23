Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области по вопросу о полигоне "Шиес"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил властям Архангельской области и Москвы учесть мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве полигона "Шиес". Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам пленарного заседания VI Медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации "Правда и справедливость".

"Правительству Архангельской области и правительству Москвы обеспечить учет мнения населения Архангельской области при решении вопроса о строительстве в районе станции Шиес объектов размещения твердых коммунальных отходов", - говорится в перечне поручений.

Доклад по этой теме должен быть представлен президенту до 1 сентября 2019 года.