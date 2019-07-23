Патриарх Кирилл поздравил митрополита Рижского Александра с 30-летием хиротонии

РИГА, 23 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Рижского и всея Латвии Александра с 30-летием архиерейской хиротонии и наградил его памятной панагией. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Латвийской православной церкви.

В поздравительном письме патриарх Кирилл поблагодарил митрополита за усилия по распространению православия в Латвии и содействие духовной жизни общества. В связи с юбилеем предстоятель РПЦ наградил его памятной панагией - иконой Божьей Матери, которую архиереи носят на груди.

"Многие годы назад через возложение дланей преемников апостольских вы прияли огнеобразную духа благодать, соделавшись епископом словесного стада Христова. Вседержитель сподобил вас совершать архипастырское служение на родной для вас латвийской земле, где вы и поныне трудитесь, свидетельствуя современникам о красоте и истинности православия, заботясь о должном устроении церковной жизни, о духовном возрастании вверенных вашему попечению клириков и мирян", - говорится в поздравлении.

Благодарственные слова и поздравления митрополиту Рижскому и всея Латвии Александру направили также представители других православных церквей.

По случаю 30-й годовщины архиерейской хиротонии митрополита Александра в главном православном храме Латвии - Рижском кафедральном соборе Рождества Христова - во вторник состоялась праздничная божественная литургия и благодарственный молебен.