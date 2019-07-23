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Госдума ввела наказание за нарушения при выращивании наркосодержащих растений для медицины

За нарушение грозит штраф в размере до 120 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности за нарушение правил культивирования растений, содержащих наркотические или психотропные вещества либо их прекурсоры, которые выращиваются в медицинских целях или для ветеринарии.

Речь идет о нарушении правил культивирования растений для производства наркотических и психотропных средств для последующего их применения в медицине или ветеринарии. Соответствующее дополнение вносится в статью 228.2 Уголовного кодекса "Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ".

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 120 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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