Госдума ввела наказание за нарушения при выращивании наркосодержащих растений для медицины

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности за нарушение правил культивирования растений, содержащих наркотические или психотропные вещества либо их прекурсоры, которые выращиваются в медицинских целях или для ветеринарии.

Речь идет о нарушении правил культивирования растений для производства наркотических и психотропных средств для последующего их применения в медицине или ветеринарии. Соответствующее дополнение вносится в статью 228.2 Уголовного кодекса "Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ".

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 120 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.