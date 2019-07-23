Во Франции начали расследование данных о радиоактивности питьевой воды

ПАРИЖ, 23 июля. /ТАСС/. Парижская прокуратура инициировала расследование по поводу распространения слухов об опасном уровне радиоактивности питьевой воды в Париже и парижском регионе. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на судебное ведомство.

Следствие ведется по подозрению в "создании и распространении ложных сведений". Информацию о том, что питьевая вода в водопроводе Парижа и соседних городов содержит тритий и имеет высокий уровень радиоактивности, распространила в мессенджере WhatsApp некая женщина, утверждавшая, что является медсестрой одного из парижских госпиталей.

Сообщение не только стало стремительно распространяться по сетям, но и было подхвачено, без проверки, одной из французских общественных организаций, занимающейся вопросами защиты населения от радиоактивного загрязнения - Ассоциацией по контролю за радиоактивностью на Западе Франции (ACRO). Организация распространила коммюнике, в котором говорится, что "6,4 млн людей вынуждены потреблять [во Франции] воду, зараженную тритием". В то же время при этом признавалось, что уровень ее радиоактивности не превышает допустимой нормы в 100 беккерелей на литр.

20 июля представители властей парижского региона опровергли подобные слухи. В частности, генеральный директор Управления здравоохранения региона Иль-де-Франс Орельен Руссо заверил, что "никаких проблем с качеством питьевой воды не существует, и ее можно пить без каких-либо опасений". Со своей стороны служба водоснабжения региона, проводящая в год несколько десятков проверок уровня радиоактивности, сообщила, что существует лишь незначительное повышение уровня, весьма далекое от тревожных отметок. "Показатель в девять беккерелей значительно ниже установленной нормы Евросоюза по радиоактивности воды в 100 беккерелей на литр", - отметила служба водоснабжения. Она напомнила при этом, что Всемирная организация здравоохранения считает допустимым уровень в 10 тыс. беккерелей на литр.

Как сообщила радиостанция France Info, проведенное ранее журналистское расследование показало, что женщина, первая распространившая сведения о качестве питьевой воды, не является работником ни одной из парижских больниц.