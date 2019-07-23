Путин поручил подготовить предложения о работе по распределению для выпускников медвузов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2019 года подготовить предложения о возможности направления выпускников медицинских вузов на работу по распределению. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам пленарного заседания VI Медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации "Правда и справедливость".

"Правительству подготовить при участии Национальной медицинской палаты и представить предложения по установлению дополнительных требований к лицам, освоившим за счет федерального бюджета или бюджетов субъектов РФ программы высшего образования по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки", об осуществлении ими трудовой деятельности в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения в течение определенного срока", - говорится в перечне поручений.

Идею о направлении на работу по распределению для выпускников медицинских вузов озвучил на медиафоруме 16 мая сопредседатель Центрального штаба ОНФ, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Глава государства тогда пообещал обсудить эту тему с правительством, в частности с Министерством здравоохранения, чтобы оценить "возможность и реализуемость идеи распределения тех выпускников вузов, которые учатся на бюджетной основе".