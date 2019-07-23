Дума приняла закон о присвоении машинам госномеров регионов, где зарегистрирован владелец

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект, который позволяет автовладельцам регистрировать свои машины без получения номерного знака с последующим его самостоятельным приобретением в уполномоченных организациях, а также устанавливает, что автомобилям при регистрации будут присваиваться госномера того региона, где зарегистрирован владелец.

Как пояснил ранее ТАСС автор инициативы, первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Михаил Авдеев (КПРФ), "у человека остается право получить знак, например, в Москве, но если он зарегистрирован в Перми, то и номер у него будет пермский". По его словам, "это поможет четко видеть, сколько и где находится автомобилей с владельцами из разных регионов".

Кроме того, закон теперь дает право автовладельцам получить номерной знак непосредственно у изготовителя. Как отмечается в пояснительных материалах, сейчас достаточное число пунктов изготовления номерных знаков насчитывается в 11 субъектах РФ, а в 32 регионах страны этот показатель не достигает и 30%. Примерно в половине субъектов РФ пункты изготовления государственных регистрационных знаков располагаются на удалении более 100 км от регистрационных подразделений.

Закон также предусматривает обязательное предъявление паспорта владельца автомобиля, если регистрировать транспортное средство будет не сам владелец.