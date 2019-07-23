С конца марта прокуроры выявили четыре факта оскорбления госсимволов в интернете

"Что касается масштабов, то с момента получения таких полномочий, а это конец марта, прокуратура внесла всего 4 таких требования в Роскомнадзор. Удалялись именно конкретные публикации в соцсетях, которые оскорбляли государственные символы страны", - сказал Куренной в интервью на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".

Прокуратура может реагировать на факты оскорбления госвласти в интернете, выявленные собственным мониторингом, а также по обращениям любых граждан и организаций. "Но получая такое обращение, мы сначала посмотрим, так это или не так, прежде чем требовать от Роскомнадзроа заблокировать ту или иную страницу. Я бы хотел сказать, что именно страницу, а не сайт, портал. Вот здесь никто с плеча не рубит", - отметил Куренной. Он подчеркнул, что любые такие действия интерпретируются как мелкое хулиганство (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ), и это сугубо административная ответственность. "Это не репрессии. Ни на кого не будут надевать наручники и отправлять валить лес", - отметил представитель надзорного ведомства.

Он подчеркнул, что эта тема сразу привлекла общественное внимание. "Все почему-то стали бояться, что сейчас безжалостная прокурорская метла пройдется по всему интернету и все запретит. Как только эта волна пошла, мы сразу же стали разъяснять, что это не так", - сказал представитель надзорного ведомства. По его словам, в обществе, как и в интернете большая часть здравых людей. Кроме того, "законодательство не подразумевает какие-то карательные функции, а тем более цензурные функции". "Здесь нет, конечно, никакой подоплеки с тем, чтобы задушить свободу слова в интернете, свободу самовыражения, это невозможно. Мы следим за тем, чтобы закон исполнялся и не было перегибов", - отметил Куренной.

Закон вступил в силу в марте этого года. Согласно документу, будет блокироваться информация, выражающая в неприличной форме оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности, а также явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ". В случае нарушения закона в первый раз штраф может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном нарушении его размер возрастет до 100-200 тыс. рублей, а если правонарушение совершается более двух раз, то нарушителю грозит штраф в размере 200-300 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток.