Facebook удалил изображение с нацистскими символами по требованию Роскомнадзора

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook удалила изображение с нацистскими символами по требованию Роскомнадзора, говорится в сообщении ведомства во вторник.

"В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к изображению в социальной сети Facebook, оскорбляющему государственные символы нашей страны. На картинке были изображены нацистские символы на фоне государственного герба РФ и в слове "Россия, - указано в сообщении. - После направления в адрес Facebook уведомления о внесении страницы с оскорбительным изображением в единый реестр запрещенной информации, социальная сеть ограничила доступ к противоправному контенту. Таким образом, требование Генеральной прокуратуры РФ выполнено, ссылка исключена из единого реестра".