Путин поручил кабмину разработать программу обеспечения сирот жильем

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ждет от правительства новую программу по обеспечению жильем сирот. При этом он требует обеспечить высокое качество такого жилья.

Как говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, кабинет министров должен "представить предложения по разработке программы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусматривающей дифференцированный подход к обеспечению их жилыми помещениями". Также правительству следует "представить предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на обеспечение надлежащего качества строительства жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". На выполнение этих требований Путин отвел срок до 1 сентября нынешнего года.

До 31 декабря кабинету министров Путин поручил "обеспечить открытость и доступность информации для граждан о мерах социальной поддержки, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, в том числе об основаниях, о порядках и сроках ее предоставления, предусмотрев размещение соответствующих сведений на сайтах федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".

Как заявлял президент 16 мая на медиафоруме Общероссийского народного фронта, почти половина сирот, достигших 18-летнего возраста, не получают вовремя положенное им жилье. По его словам, решение этих вопросов сейчас относится к компетенции регионов, но должным образом там не работает. Путин указал, что для решения проблемы может быть принята отдельная программа.