Путин поручил обеспечить открытость информации о программах по благоустройству дворов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить открытость информации о программах по благоустройству дворовых и общественных территорий. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам пленарного заседания VI Медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации "Правда и справедливость".

"Рассмотреть вопрос о повышении открытости информации при реализации программ по благоустройству дворовых и общественных территорий, включая опубликование планов благоустройства территорий, с приложением спецификаций, чертежей и иных графических материалов, с указанием конкретных объектов, объемов и источников финансирования, сроков выполнения работ по благоустройству территорий", - говорится в перечне поручений.

При этом необходимой должна стать фотофиксация выполненных работ и обязательное размещение таких фотоматериалов в сети интернет. Доклад по этому вопросу президент ждет от кабмина до 1 декабря 2019 года.

Кроме того, до 1 октября правительству поручено рассмотреть вопрос об установлении гарантийных сроков на результаты работ по благоустройству территорий городских и сельских поселений, городских округов. Согласно перечню поручений, необходимо также усовершенствовать механизмы контроля качества работ по благоустройству этих территорий и приемки объектов. Для этого в состав приемочной комиссии предлагается включать представителей местных общественных организаций.

На медиафоруме 16 мая, комментируя одно из выступлений, Путин отметил, что люди, для которых делается работа по благоустройству территорий, "должны принимать прямое участие в выработке этого решения, а потом контролировать не только ход этих работ, но и вопросы, связанные с финансированием". Для этого он предложил использовать средства массовой информации и возможности сети интернет.