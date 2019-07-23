Матвиенко поручила сенаторам проработать меры по защите женщин от семейного насилия

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам проанализировать состояние законодательства РФ и правоприменительной практики, касающейся семейного бытового насилия, чтобы принять меры, необходимые для защиты женщины.

"Вчера на заседании Совета палаты мы обсуждали вопрос о семейном бытовом насилии, о том, что происходит, о тех тревогах, которые и СМИ высказывают, и в обществе эта тема обсуждается. И мы дали вчера на Совете палаты поручение [вице-спикеру СФ] Галине Николаевне Кареловой, [главе комитета СФ по законодательству] Андрею Александровичу Клишасу, правовому управлению серьезно еще раз проанализировать состояние нашего законодательства, правоприменительной практики. Чтобы понять, каких мер защиты у нас не хватает, где и в какой мере надо усилить наше законодательство либо повысить ответственность тех, кто нарушает законодательство", - сказала Матвиенко на пленарном заседании во вторник.

По ее словам, необходимо разобраться, почему законодательство в этой сфере не действует на практике.

Спикер Совфеда также попросила уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову, которая представила на заседании доклад о своей деятельности за 2018 год и поднимала в том числе вопрос о насилии в семье, подключиться к этой работе. "Давайте совместно сделаем такой хороший доклад и предложения по усилению законодательства в этой сфере. Честно говоря, мы убедились в том, что реальной аналитики положения дел у нас нет, поэтому мы шарахаемся от одной цифры к другой. Общественные организации дают одну статистику, у правоохранительных органов вообще нет такой статистики или она очень слабая. Давайте со всем этим разберемся и сделаем хорошее нужное дело по защите женщин от семейного бытового насилия", - сказала Матвиенко.