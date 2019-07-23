Медведев поручил разобраться, кто дал разрешение на эксплуатацию лагеря в Хабаровском крае

ГОРКИ, 23 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил разобраться с теми, кто дал разрешение на эксплуатацию лагеря в Хабаровском крае.

Глава правительства возмутился высказыванием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил, что власти не знали о существовании этого лагеря. "Это что значит? Чья обязанность знать? - прокомментировал Медведев. - Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит они плохо исполняют свои обязанности, а если знали, то почему разрешили?"

Глава правительства заявил, что палаточный лагерь на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" работал с жуткими нарушениями безопасности.

"Очевидно, что там были грубейшие нарушения безопасности, - заявил он на совещании с вице-премьерами. - Надо разобраться в том, кто давал разрешения на создание подобного рода мест отдыха, привлекался ли к этим вопросам Роспотребнадзор, какие документы передавались в органы образования, чтобы понять причины, почему в таком жутком состоянии изначально было запланировано".