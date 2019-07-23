Путин отметил вклад "Шукшинских дней на Алтае" в сбережение творческого наследия писателя

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие жителям Алтайского края, а также участникам, организаторам и гостям Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае", посвященного 90-летнему юбилею Василия Шукшина. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Василий Макарович Шукшин был человеком мощного, щедрого таланта и обаяния, яркой, неординарной, многогранной личностью, настоящим народным самородком, - отметил Путин. - Он искренне, всем сердцем любил Россию, Алтайский край, который был для него неиссякаемым источником вдохновения". "И очень важно, что в память о Василии Шукшине на его родине ежегодно проводится Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае", - убежден президент.

Глава государства подчеркнул, что за время своего существования фестиваль стал большим творческим праздником и культурным событием, которое объединяет известных писателей, музыкантов, актеров и режиссеров на Алтае. Президент пожелал участникам мероприятия плодотворного общения и выразил уверенность, что торжества внесут свою лепту в сбережение и популяризацию творческого наследия Василия Шукшина.

Шукшинские дни проводятся с 1976 года и включают в себя кинофестиваль, музыкальные конкурсы, научно-практические конференции, выставки народных ремесел, конкурсы самодеятельных театров и многое другое. В этом году фестиваль проходит с 23 по 27 июля.

Василий Шукшин - советский писатель, режиссер и актер, заслуженный деятель искусств РСФСР (1969). Автор романа "Любавины", сборника рассказов "Сельские жители", режиссер, сценарист и актер фильмов "Калина красная", "Печки-лавочки" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1971) и Ленинской премии (1976; посмертно).