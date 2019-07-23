В МИД России заявили, что ожидают скорого возобновления чартеров с курортами Египта

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на скорое достижение договоренности с Египтом о возобновлении чартерных рейсов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

"Сейчас подходит к завершению работа по двум основным аэропортам, которые обслуживали туристов в курортных зонах Египта. Это на Синае - Шарм-эш-Шейх и Хургада на побережье Красного моря. Мы надеемся, что в самое ближайшее время будут достигнуты окончательные договоренности по возобновлению рейсов, по крайней мере чартерных рейсов в эти курортные зоны", - сказал он.

Как заявил ранее в интервью ТАСС министр иностранных дел Египта Самех Шукри, египетская сторона ожидает возобновления чартерного авиасообщения между российскими городами и Шарм-эш-Шейхом и Хургадой до конца 2019 года.

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Первый рейс из Москвы состоялся 11 апреля 2018 года.