В Коми из-за аварии на железной дороге ввели дополнительные авиарейсы до 25 июля

СЫКТЫВКАР, 23 июля. /ТАСС/. Власти Республики Коми совместно с региональной авиакомпанией "Комиавиатранс" ввели дополнительные авиарейсы на 24-25 июля из Сыктывкара в Усинск и Воркуту в связи тем, что в Сосногорском районе сошли с рельсов вагоны с углем, проезда нет. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы региона.

"Из-за приостановки движения поездов на станции Керки возникла проблема транспортной доступности. Частично ее решат введением дополнительных авиарейсов по направлениям Сыктывкар - Усинск - Сыктывкар и Сыктывкар - Воркута - Сыктывкар", - говорится в сообщении.

Ранее такие авиарейсы вводились на 23 июля. Вылеты из Сыктывкара в Усинск запланированы на 24 и 25 июля в 06:45 мск и в 10:20, обратно - в 08:30 и 12:05. Из Сыктывкара в Воркуту запланированы вылеты 24 и 25 июля в 14:00, обратный вылет - в 16:20.

"На сегодня все билеты уже проданы, и на завтра тоже", - сообщил ТАСС генеральный директор АО "Комиавиатранс" Александр Пономарев, добавив, что решение о рейсах после 25 июля будет принято с учетом ситуации на железной дороге.

Также на 23 июля организованы дополнительные пригородные поезда по маршруту Печора - Усинск - Печора. Поезд Печора - Усинск отправится ориентировочно в 15:10 мск с остановками на станциях Аранец, Сыня, Юкост, 81-й км. Из Усинска этот поезд отправится в 21:10 по действующему расписанию пассажирского поезда № 305 Усинск - Сыктывкар и также сделает остановки на малых станциях.

Для пассажиров поездов, которым необходимо преодолеть участок между Сосногорском и Ираелем, организовано бесплатное автобусное сообщение. "На этом участке в обоих направлениях автобусами перевезено уже порядка двух тысяч человек, сегодня планируется перевезти такое же число пассажиров еще 10 поездами", - говорится в сообщении Северной железной дороги.

О происшествии

Сход 23 вагонов с углем произошел в ночь на 22 июля на железнодорожной станции Керки в Сосногорском районе Коми из-за размыва пути после ливней. Авария произошла с грузовым поездом Воркута - Череповец. В результате инцидента никто не пострадал. Движение поездов по Северной железной дороге ограничено до 26 июля: часть поездов дальнего следования отменены с 22 по 26 июля, часть будут курсировать в этот период по укороченным маршрутам. Продажа билетов на ряд поездов приостановлена. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".