В Краснодаре росгвардейца посмертно наградили орденом Мужества

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Орден Мужества вручил семье младшего сержанта полиции Антона Даурского, погибшего при нападении на экипаж вневедомственной охраны в Краснодаре, первый заместитель командующего Южным округом войск национальной гвардии РФ, генерал-майор Евгений Меркушин. Выживший напарник бойца Росгваридии награжден памятными часами от администрации Краснодарского края, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

"Первый заместитель командующего Южным округом войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал-майор Евгений Меркушин передал орден Мужества семье сотрудника вневедомственной охраны, младшего сержанта полиции Антона Даурского, погибшего при выполнении служебных обязанностей. От имени губернатора Краснодарского края его заместитель Алексей Копайгородский вручил напарнику Антона Даурского прапорщику полиции Юрию Джадан наградные часы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что Меркушин выразил соболезнования отцу, матери и сестре Даурского. Поблагодарил родителей погибшего росгвардейца за воспитание сына. И добавил, что ведомство будет оказывать им поддержку. "Вместе с напарником он ликвидировал нападавшего и не допустил жертв среди гражданского населения, несмотря на смертельную опасность. Защищая сограждан, он отдал самое дорогое - свою жизнь", - приводит пресс-служба слова первого заместителя командующего Южным округом войск национальной гвардии РФ.

Вечером 29 ноября 2018 года в Краснодаре на улице Гагарина неизвестный подошел к машине сотрудников Росгвардии, находившихся на маршруте патрулирования, и открыл по ним стрельбу. Ответным огнем нападавший был ликвидирован, двое росгвардейцев получили ранения. Возбуждено уголовное дело по статьям 317 и 222 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконный оборот огнестрельного оружия").

Ранее сообщалось, что младший сержант полиции 1997 года рождения, который получил ранение в голову в результате вооруженного нападения, скончался в больнице. Его напарник - прапорщик полиции 1978 года рождения - получил ранение предплечья.