СФ одобрил закон о штрафах для перевозчика за нарушение режима отдыха и труда водителей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании во вторник одобрил закон, ужесточающий санкции за нарушение режима труда и отдыха водителей, а также правил установки тахографов.

Законом вносятся изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым несоблюдение норм времени отдыха повлечет за собой штраф для водителя в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 7 тыс. до 10 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, для юрлиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Уточняется, что юридические и должностные лица будут нести ответственность в том случае, если установленный ими режим работы водителей не соотносится с нормативными актами РФ.

Кроме того, управление транспортным средством без тахографа или с нарушением установленных требований к его использованию, за исключением случаев поломки аппарата уже во время поездки, повлечет за собой штраф для водителей в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас от 1 тыс. до 3 тыс. рублей). Для должностных лиц, допустивших выпуск машины без тахографа на линию, законом предусмотрен штраф в размере от 7 тыс. до 10 тыс. рублей (сейчас от 5 тыс. до 10 тыс. рублей), для ИП - от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, для юрлиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Как отметил зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, согласно статистике, большое количество дорожно-транспортных происшествий связано с нарушением труда и отдыха водителей. "В связи с этим необходимо постоянно совершенствовать законодательство, регулирующее эту сферу", - сказал сенатор.

Закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года в случае подписания его президентом РФ.