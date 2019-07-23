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Москалькова предлагает ввести неприкосновенность участников журналистских расследований

Уполномоченный по правам человека в России отметила, что введение такого статуса потребует внесения изменений в правовые акты

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступает за введение статуса неприкосновенности для участников журналистских расследований.

"Я полностью поддерживаю мнение о том, что журналистские расследования не имеют никого статуса и определенных гарантий защищенности... Может быть, даже [необходимо] создание некого статуса неприкосновенности для этих журналистских расследований и их участников", - сказала Москалькова журналистам во вторник после представления в Совете Федерации доклада об итогах своей работы за прошлый год.

По ее словам, введение такого статуса потребует внесения изменений в правовые акты.

Омбудсмен отметила, что вопрос соблюдения прав журналистов был выделен в отдельный подраздел в ее докладе за 2018 год. "Дело Ивана Голунова связано с его журналистской деятельностью. Наши журналисты порой испытывают давление, мы проводим мониторинг защиты прав журналистов и будем работать вместе с Союзом журналистов по этой теме и дальше", - подчеркнула Москалькова.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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