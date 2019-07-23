Совфед одобрил закон, ужесточающий наказание за подделку документов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании во вторник одобрил пакет законов, предусматривающий усиление ответственности за подделку документов.

С целью усиления уголовной ответственности в отдельный состав преступления выделяется подделка паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт таких документов. Срок лишения свободы по этому составу увеличивается с двух до трех лет.

Кроме того, вводится новая часть, предусматривающая ответственность за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта, использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения, штампов, печатей или бланков. Максимальное наказание устанавливается в виде лишения свободы сроком до одного года.

Закон также ужесточает административную ответственность за нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения Государственного герба РФ. Штрафные санкции в этих случаях возрастут до 1-3 тыс. рублей (сейчас от 500 рублей до 1 тыс. рублей). Одновременно вводятся штрафы в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей за повторное совершение таких правонарушений.

Также усиливаются санкции за представление заведомо ложных сведений для получения общероссийского и заграничного паспортов. Для граждан размер штрафа увеличивается до 3-5 тыс. рублей (сейчас от 100 руб. до 300 рублей), для должностных лиц - до 5-10 тыс. рублей (сейчас от 500 рублей до 1 тыс. рублей).