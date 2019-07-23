Совфед одобрил закон о наказании для россиян, мешающих работе врачей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании во вторник одобрил пакет законов о наказании для граждан за воспрепятствование деятельности медицинских работников, предусматривающих в том числе ужесточение санкций за отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах.

Уголовный кодекс (УК) РФ дополняется новой статьей, по которой "воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи", если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пациента или его смерть, может повлечь за собой максимальное наказание до двух лет лишения свободы в первом случае, до четырех лет - во втором.

Кроме того, статьи 115 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") и 119 ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью") УК РФ дополняются новыми квалифицирующими признаками - совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга. Максимальное наказание по статье 115 может составить до двух лет лишения свободы, по статье 119 - до пяти лет заключения.

Одновременно законодатели устанавливают в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) штрафы от 4 тыс. до 5 тыс. рублей за воспрепятствование работе медиков, если такое создание помех не сказалось на состоянии пациента.

Также ужесточаются санкции для водителей, не пропустивших скорую помощь или другие машины экстренных служб со включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковым сигналом. В настоящее время за такое правонарушение установлено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей либо лишение прав на срок до трех месяцев. Закон повышает суммы штрафов до 3-5 тыс. рублей, а срок лишения прав может составить от трех месяцев до года.

Как отмечается в заключении профильного комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, принятие закона будет способствовать обеспечению права граждан на медицинскую помощь.