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Июль 2019 года может стать самым теплым в истории наблюдений

Официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нюллис сообщила, что "на этой неделе во многих частях Европы ожидается еще одна тепловая волна"

ЖЕНЕВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Июль 2019 года может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой и климатом, учитывая жару, установившуюся в этом месяцев в ряде европейских стран и в США. Об этом заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис.

"В июне мы видели рекордные температурные показатели на поверхности Земли - отчасти из-за [природного явления] Эль-Ниньо, но также вследствие глобального потепления. На значительной части Южного полушария июнь также был самым теплым в истории наблюдений", - сказала она. "Если эта тенденция продолжится, то июль, несомненно, будет теплее, чем регистрировалось ранее", - констатировала Нюллис.

Сославшись на данные метеослужб ряда стран, официальный представитель сообщила, что "на этой неделе во многих частях Европы ожидается еще одна тепловая волна, и это уже началось". В частности, на значительной части Старого Света метеорологи прогнозируют температуру более 40 градусов Цельсия, причем пиковые значения могут быть достигнуты в четверг. Это относится к Германии, Бельгии, Нидерландам и Люксембургу, в которых обычно не бывает такой жары, сказала Нюллис, добавив, что в Испании также ожидается выше 40 градусов.

По ее словам, на востоке США жара заканчивается ввиду наступающего холодного фронта. В минувшие выходные в ряде американских городов были установлены местные температурные рекорды дня, в частности, 37,8 градусов Цельсия в Атлантик-Сити и Нью-Джерси, 37,2 градуса - на территории международного аэропорта имени Джона Кеннеди.

В минувшую пятницу ВМО сообщила, что июнь нынешнего года стал рекордно теплым за всю историю систематических наблюдений за погодой и климатом, ведущихся с 1880 года.

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