Первая группа паломников из Чечни вылетела на хадж в Мекку

ГРОЗНЫЙ, 23 июля. /ТАСС/. Первая группа верующих из Чеченской Республики в составе более 170 человек вылетела чартерным рейсом из Грозного в Саудовскую Аравию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В группу вошло более 170 человек. Все они отправляются в хадж за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Благодаря достигнутой договоренности в Королевстве Саудовская Аравия для совершающих хадж забронированы лучшие гостиницы в непосредственной близости от святых мест и новые автобусы для переезда из аэропорта к местам проживания", - отметили в пресс-службе.

В этом году, как сообщили в духовном управлении мусульман региона, хадж совершат 2600 человек.

Хадж - одно из пяти столпов (предписаний) ислама и заключается в посещении мусульманских святынь в Саудовской Аравии, в частности, мечети Аль-Харам, где расположена главная для мусульман святыня - Кааба. Ежегодно к ней стекаются миллионы верующих. Каждый мусульманин хотя бы раз в жизни обязан совершить паломничество к святым местам, если имеет для этого физическую и материальную возможность.