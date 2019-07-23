Полиция Москвы напоминает гражданам о незаконности запланированной на 27 июля акции

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Полиция призывает граждан не участвовать в несанкционированной акции на Тверской улице в Москве 27 июля. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В сети Интернет распространяются призывы гражданам принять 27 июля 2019 года участие в массовом мероприятии в центре столицы. Сообщаем, что в органы государственной власти Москвы уведомлений о согласовании публичного мероприятия не поступало. Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие является незаконным, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем", - сказали в пресс-службе.

В случае участия в акции личная безопасность может оказаться под угрозой, добавили в пресс-службе. "Напоминаем, что ответственность за обеспечение безопасности участников мероприятия возлагается законом в том числе и на организаторов публичных мероприятий. Столичная полиция предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан", - заключили в ГУ МВД.

20 июля в ходе согласованного митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму блогер Алексей Навальный предложил его участникам 27 июля собраться у здания мэрии Москвы, если этих кандидатов не допустят к выборам.