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Госдума приняла во втором чтении законопроект о работе фитнес-центров

Глава профильного комитета Михаил Дегтярев отметил, что документ вводит фитнес-центры под действие федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект, регулирующий работу фитнес-центров. Как пояснил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, документ фактически возвращает эту индустрию в поле зрения государства, вводя фитнес-центры под действие федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".

"Фитнес-центры являются физкультурно-спортивными организациями, целью деятельности которых является оказание гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию", - говорится в тексте документа. Устанавливается, что фитнес-центры могут быть членами спортивных объединений и устанавливать стандарты качества оказываемых услуг, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязываются применять профессиональные стандарты в части требований к квалификации работников.

Прописываются требования к фитнес-центрам: они обязаны "создавать условия по оказанию гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию, в том числе посредством предоставления помещений, зданий, сооружений, обеспечения спортивным инвентарем и оборудованием", привлекать лишь профессиональных работников, обеспечивая им условия для повышения квалификации.

Ко второму чтению внесена и поддержана поправка, наделяющая фитнес-центры правом подготавливать население к сдаче норм ГТО. Кроме того, такие центры будут вправе организовывать и проводить спортивные мероприятия.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил Владимирович
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