Госдума во II чтении одобрила повышение предельного возраста службы для полицейских

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел и расширяет для них ряд социальных гарантий.

В частности, увеличивается с 60 до 65 лет предельный возраст пребывания на службе в ОВД для имеющих специальное звание генерал-лейтенанта полиции, генерал-лейтенанта внутренней службы, генерал-лейтенанта юстиции, генерал-майора полиции, генерал-майора внутренней службы или генерал-майора юстиции. С 55 до 60 лет увеличивается предельный возраст службы для полковников. Для майоров и подполковников устанавливается возрастная планка 55 лет.

Кроме того, предусматривается возможность в течение пяти лет после достижения предельного возраста заключения с сотрудниками, имеющими положительную последнюю аттестацию и соответствующими требованиям к состоянию здоровья, новых контрактов не только на один год, но и на более длительный срок в пределах пяти лет. Определяется предельный срок, позднее которого полицейский не может быть уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего его честь, - шесть месяцев со дня, когда прямому или непосредственному руководителю стало известно о нарушении, но не позднее трех лет со дня совершения проступка. За сотрудниками ОВД до 1 января 2025 года закрепляется право на увольнение со службы в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе на условиях, действовавших до дня вступления в силу нынешних поправок.

Поправками ко второму чтению было уточнено, что иные (кроме закрепленных в базовом законе) требования к служебному поведению полицейского могут содержаться в кодексе этики и служебного поведения сотрудников ОВД, утверждаемом министром внутренних дел РФ. Устанавливается, что лица, работавшие на федеральной государственной гражданской службе и на должностях работников в системе МВД России, смогут не проходить испытание при приеме на службу.

Согласно тексту, сотрудник может быть освобожден от исполнения служебных обязанностей в связи с уходом за больным ребенком в случае отсутствия объективной возможности у матери. Оговаривается право стражей порядка на дополнительные выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 18 лет.