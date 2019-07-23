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Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
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Глава МЧС поручил провести внеплановые проверки после пожара в лагере в Хабаровском крае

Евгений Зиничев подчеркнул, что проверки не должны проводиться по формальному признаку

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Глава МЧС России потребовал провести внеплановые проверки всех детский лагерей и баз отдыха после пожара в Хабаровском крае.

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"Органам Госпожнадзора в срочном порядке провести внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха на соответствие обязательным требованиям пожарной безопасности, а также на предмет нахождения там незарегистрированных палаточных лагерей", - заявил журналистам глава МЧС Евгений Зиничев. Он подчеркнул, что проверки не должны проводиться по формальному признаку.

"Такого не может быть, чтобы проводились учения по эвакуации и никто не обратил внимание на целый палаточный городок", - заявил министр, потребовав принять самые жесткие меры как в отношении собственников, так и в отношении должностных лиц.

Теги
РоссияЗиничев, Евгений НиколаевичПожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
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