Дума вводит приоритетный прием детей в ту же школу, где учатся их братья и сестры

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении депутатский законопроект о преимуществе при зачислении детей в начальную школу, если в ней уже учатся их родные братья или сестры.

Инициативой предлагается установить, что дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, имеют право преимущественного приема на обучение по программам начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их родные братья и сестры. Изменения предлагается внести в Семейный кодекс РФ.

"Бывают ситуации, когда дети из одной семьи прописаны в разных квартирах, например, у бабушек, соответственно, адрес их прописки может не совпадать с местом их фактического проживания. Или семья переезжает, но школу менять не планирует. В итоге образовательное учреждение, приняв на обучение одного ребенка по принципу проживания на территории, отказывает его брату или сестре. Родители вынуждены утром до работы развозить детей по разным школам, что создает для них дополнительные сложности", - сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув, что дети должны иметь возможность учиться в одной школе со своими братьями и сестрами.