Матвиенко попросит руководителей телеканалов осветить уборку урожая

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что направит телеграммы руководителям российских телеканалов с просьбой осветить уборку урожая в стране и показать труд селян.

"Коллегу [главу комиссии СФ по информполитике Алексея] Пушкова, который немножко отвлекается от заседания, попрошу оперативнейшим образом еще и письменно сегодня подготовить [обращение], чтобы завтра от нас ушла молния-телеграмма: от имени всех членов Совета Федерации обращаемся к вам, уважаемые руководители телеканалов, показывать, как у нас люди работают на полях, убирают урожай", - сказала Матвиенко на пленарном заседании во вторник.

Так она отреагировала на просьбу сенатора от Липецкой области Олега Королева, который отметил, что сейчас в России "ведется битва за урожай", и попросил Матвиенко лично "обратиться к государственным СМИ, хоть разочек рассказать об этой величайшей битве".

Спикер Совфеда констатировала, что уже все отвыкли "показывать людей труда". "Телеграмму от меня такую молнию [подготовим], а кроме этого продублирую звонками [руководителям телеканалов]", - пообещала Матвиенко.