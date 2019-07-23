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Путин 24 июля посетит Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына

Российский президент осмотрит постоянную экспозицию Музея русского зарубежья в сопровождении вдовы писателя Наталии Солженицыной

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду, 24 июля, посетит Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, осмотрит постоянную экспозицию Музея русского зарубежья в сопровождении Наталии Солженицыной - вдовы писателя и главы Русского благотворительного Фонда Александра Солженицына. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Фонд выступает соучредителем Дома русского зарубежья. Супруги Солженицыны положили начало архивному собранию музея, передав в дар 750 уникальных материалов, собранных ими в годы вынужденной эмиграции, напомнили в пресс-службе президента. Торжественное открытие нового здания музея с дополнительными помещениями для музейного пространства состоялось 28 мая 2019 года. Решение о строительстве Путин принял в 2012 году.

Наталия Солженицына (урожденная Светлова) накануне отметила 80-летний юбилей, она родилась 22 июля 1939 года в Москве. В 1962 году окончила механико-математический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и его аспирантуру. В 1968 году познакомилась с Александром Солженицыным, в 1973 году вступила с ним в официальный брак. С конца 1960-х годов была секретарем и помощником писателя, редактором его произведений, составителем собраний сочинений.

В феврале 1974 года за публикацию за рубежом историко-публицистической работы "Архипелаг ГУЛАГ" писатель был арестован, лишен советского гражданства и выслан из СССР в Европу. Наталия Солженицына с помощью иностранных корреспондентов и дипломатов организовала вывоз за границу писательского архива, а затем выехала к мужу вместе с детьми.

19 октября 1976 года она была лишена советского гражданства. Семья жила в эмиграции в Цюрихе (Швейцария), а затем - в городе Кавендиш (штат Вермонт, США). 15 августа 1990 года Александру и Наталии Солженицыным было возвращено советское гражданство. В 1994 году супруги вернулись в Россию.

После смерти Александра Исаевича Наталия Дмитриевна продолжает участвовать во многих проектах, начатых при жизни писателя, в частности, в работе Дома русского зарубежья. Она также является главным распорядителем его литературного и историко-документального наследия. Президент России Владимир Путин в июле 2019 года наградил Солженицыну орденом Святой великомученицы Екатерины "за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияШвейцарияСолженицын, Александр Исаевич
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