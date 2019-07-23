Оргкомитет "Тотального диктанта" будет сотрудничать с петербургским вузом

"Мы планируем открыть петербургский штаб "Тотального диктанта" именно на территории РГПУ, чтобы здесь могли собираться организаторы, волонтеры, люди приходили получать свои работы. Это очень важно, потому что до этого команда не была прикреплена к какой-то точке", - сказала журналистам руководитель фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена (РГПУ) и оргкомитет международной образовательной акции "Тотальный диктант" во вторник подписали соглашение о сотрудничестве.

По словам главы фонда, соглашение будет способствовать объединению филологического сообщества. "Мы понимаем, что у "Тотального диктанта" есть потенциал в плане повышения квалификации преподавателей - для РГПУ это тоже прямая деятельность, и мы будем этим заниматься вместе. Мы сейчас продумываем комплексные программы, которые бы сразу всех филологов "Тотального диктанта" могли, с одной стороны, каким-то образом поощрить, а, с другой стороны, повысить их квалификацию", - добавила она.

Кроме того, во вторник состоялась закладка аллеи 33 лип - по числу букв русского алфавита. На церемонии в РГПУ организаторы попросили жителей Петербурга предложить варианты тематических табличек, которые установят там весной 2020 года перед следующим "Тотальным диктантом".

С 22 по 30 июля проходит очередная стратегическая сессия организаторов акции "Тотальный диктант": местом проведения ее первой части является Петербург, второй - Таллин. В 19:00 мск во вторник от причала на Университетской набережной, 13 в Петербурге отправится теплоход, пассажиры которого напишут текст писателя Евгения Водолазкина под диктовку автора.

"Тотальный диктант" - ежегодная культурная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, впервые прошла в 2004 году в Новосибирске. Организаторы ставят своей задачей убедить участников, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно. Петербург присоединился к акции в 2012 году. Согласно данным организаторов, по количеству участников город занимает второе место в мире: в 2019 году диктант написали более 11 тыс. жителей и гостей города.