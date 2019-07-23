Общественное обсуждение по Шиесу пройдет после подготовки проектных документов

АРХАНГЕЛЬСК, 23 июля. /ТАСС/. Власти Архангельской области проведут общественное обсуждение по проекту строительства полигона твердых коммунальных отходов "Шиес" после того, как будет готова проектная документация. Об этом во вторник сообщил ТАСС губернатор региона Игорь Орлов.

Президент России Владимир Путин ранее поручил властям учесть мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве полигона "Шиес". Доклад по этой теме должен быть представлен президенту до 1 сентября 2019 года.

"Поручение президента будет исполнено. К 1 сентября мы представим доклад. По завершении изысканий и формирования проектной документации, как того требует законодательство, будут проведены общественные обсуждения материалов оценки воздействия на окружающую среду", - сказал Орлов.

К 1 сентября правительству России поручено подготовить поправки в федеральное законодательство, направленные "на обеспечение охраны окружающей среды, учета мнения населения и соблюдения процедур общественного контроля при строительстве объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов".

Проект "Шиес"

"Шиес" - резонансный проект строительства объекта для складирования брикетированного мусора из Москвы в Архангельской области по шведской технологии. Он был признан приоритетным, инвестиции в него оцениваются в 10,5 млрд рублей. Первая очередь "Шиеса", которую рассчитывают ввести в эксплуатацию в 2021 году, будет включать в себя две карты (части) полигона по 7,5 га каждая. Они смогут принять порядка 2 млн тонн брикетированных отходов, пока не достигнут около 30 м в высоту. По данным регионального оператора по вывозу отходов Архангельской области, пока "Шиеса" нет в территориальной схеме региона, это значит, что на него не будет свозиться местный мусор.

Вместе с созданием объекта инвестор обязуется развивать социальную инфраструктуру Ленского района, в котором он будет находиться. Жители ближайших поселений и экологические активисты выступили против реализации проекта, полагая, что он нанесет вред окружающей среде, и неоднократно проводили митинги.

16 мая, выступая на форуме ОНФ, президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос со строительством полигона в Архангельской области "не может решаться келейно", без учета мнения людей. 10 июня инвестор технопарка открыл информцентр на станции Шиес прямо у строительной площадки, в котором компания будет открыто рассказывать о проекте, и таким образом "перезапустил" диалог с общественностью.