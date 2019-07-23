В палаточных лагерях Подмосковья введут дежурства пожарных

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС РФ по Московской области разработало дополнительные мероприятия для повышения безопасности палаточных лагерей после пожара в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

На территории Подмосковья находится 92 оздоровительных детских лагеря, зарегистрировано 10 палаточных детских оздоровительных лагерей общей вместимостью более 1,5 тыс. человек. "Начальникам Волоколамского, Домодедовского, Клинского, Коломенского, Можайского, Мытищинского, Раменского местных пожарно-спасательных гарнизонов поручено разработать на весь период функционирования палаточных лагерей графики круглосуточного дежурства личного состава на их территории", - сказал собеседник агентства. В случае выявления дополнительных палаточных лагерей в обязательном порядке должно быть проинформировано управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Московской области, на территории таких лагерей также должны быть организованы круглосуточные дежурства пожарных.

Кроме того, будут проведены дополнительное обследование палаточных лагерей на их соответствие требованиям пожарной безопасности и занятия с персоналом и детьми. Во время инструктажей основное внимание должно уделяться действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев поручил провести внеплановые проверки всех детских лагерей и баз отдыха.

Сообщение о пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае поступило вечером в понедельник. По последней информации, в результате пожара пострадали 12 человек, в том числе семеро детей, четверо из которых погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности") и п. "в" ч. 2 ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей") УК РФ.

Уголовное дело будет передано для расследования в центральный аппарат СК, следствие также проверит должностных лиц контрольно-надзорных органов, на которых возложена ответственность за безопасность детей в загородном лагере, на предмет наличия в их действиях (бездействии) признаков преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность").