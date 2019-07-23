Дума разрешит студентам преподавать в школах

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, дающий студентам старших курсов право заниматься преподаванием в школах еще до получения диплома.

Инициативой предлагается дополнить закон "Об образовании" положением о возможности "допуска лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в течение периода прохождения ими обучения к занятию педагогической деятельностью по основным и дополнительным общеобразовательным программам", следует из пояснительной записки.

Четкий регламент допуска студентов к преподаванию будет прописан в приказе, который в ближайшее время подготовят Минпросвещения РФ совместно с Минобрнауки РФ. "Предполагается, что это будут студенты вузов, начиная с третьего курса, и студенты колледжей и техникумов, начиная с четвертого курса", - сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

"Очень важно, чтобы студенты старших курсов не только приходили на практику, но и начинали работать учителем. Не формально, не по принуждению", - отметила ранее на заседании профильного думского комитета по образованию и науке замминистра просвещения Татьяна Синюгина.

Также законопроектом устанавливается, что на воспитателей детских садов, принятых на работу до вступления в 2012 году в силу закона "Об образовании" и признанных аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности, не распространяется требование о наличии среднего профессионального или высшего образования.