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На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за ливней и смерчей

Местами ожидается град

СОЧИ, 23 июля. /ТАСС/. Спасатели Кубани объявили экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений на 23-26 июля, прогнозируются ливни с грозами, град, подъем уровня воды в реках и смерчи над Черным морем. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В ближайшие 6-8 часов и до конца суток 23 июля, а также 24, 25 и 26 июля в Краснодарском крае (исключая Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень с грозой, в отдельных пунктах град, шквалистое усиление ветра 20-22 м/с. На акватории Черного моря от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей. На реках Черноморского побережья от Геленджика до Магри ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.

По информации мэрии Сочи, во вторник после 18:00 мск на территории курорта ожидается усиление ветра, местами возможен сильный дождь, гроза. "С целью недопущении возникновения чрезвычайных ситуаций все оперативные службы города оповещены и работают в режиме повышенной готовности. Жителям и гостям курорта рекомендуется принять меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями", - сообщила пресс-служба администрации города.

В настоящее время на курорте переменная облачность, местами осадки.

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