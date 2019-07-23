Зеленский обещает вскоре "результат" по делу убийства Шеремета

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что вскоре "будет результат" по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

"Не могу сказать в какой срок, но у нас будет результат (по расследованию дела Шеремета - прим. ТАСС). Мы найдем (виновных)", - сказал он во вторник на брифинге после доклада начальника Национальной полиции Украины Сергея Князева, который тот сделал в закрытом режиме, прервав брифинг. "К полиции присоединится прокуратура, СБУ, которые помогут закончить дело и (установить) людей, которые организовали убийство, - добавил он. - Они будут найдены".

При этом президент предупредил прессу, чтобы "не вытягивали информацию", которую он получил от Князева.

Ранее сегодня на брифинге Князев сообщил, что следствие по делу об убийстве Шеремета имеет перспективные направления, но эта информация является тайной, а также предложил Зеленскому ознакомиться с этими данными. После этого Зеленский, присутствующий на брифинге, и Князев на время покинули зал.

Князев сообщил, что следствие пока не готово назвать организаторов убийства журналиста Павла Шеремета, машина с которым была взорвана три года назад в центре Киева. Он проинформировал, что в ходе расследования допрошены около 3,5 тыс. человек и проведено 26 комплексных экспертиз, работа в этом направлении продолжается.

Глава Нацполиции Украины также озвучил версии убийства, которые отрабатывает следствие. Основными версиями являются профессиональная деятельность журналиста на территории Украины и в других странах, среди которых - Россия и Белоруссия. Кроме того, Князев также озвучил версии "дестабилизации социально-политической ситуации на Украине, бытовые и межличностные конфликтные ситуации". Следствие также не исключает ошибки при выборе объекта преступления, поскольку автомобиль, в котором погиб Шеремет в результате взрыва, принадлежал "жене погибшего" (имеется в виду соосновательница и владелица интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула - прим. ТАСС).

Убийство Шеремета

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио "Вести", сработало взрывное устройство. Следствие рассматривает пять версий мотивов убийства: профессиональная деятельность, убийство по ошибке, критические публикации в издании "Украинская правда" и выступления на "Радио Вести", дестабилизация ситуации на Украине, а также конфликты, касающиеся личной жизни Шеремета.

Национальная полиция Украины приняла меры безопасности и засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета с 24 июля 2017 года. Из открытого доступа в Едином государственном реестре судебных решений удалены более 200 документов по делу о его убийстве. Российский, белорусский и украинский тележурналист Шеремет с 2012 года вел блог в интернет-газете "Украинская правда", основал научно-популярное историческое интернет-издание "Историческая правда". Вел авторский проект "Диалоги" на украинском телеканале "24". Был ведущим на украинском радио "Вести".