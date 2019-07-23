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В Волгоградской области началась рекультивация бывших свалок

Проводимая работа позволит улучшить экосистему в Среднеахтубинском районе, а также в Волгограде и Волжском

ВОЛГОГРАД, 23 июля. /ТАСС/. Рекультивация бывших свалок началась в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. На пяти из восемнадцати участков уже началась высадка фитосанитарных трав, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе областного комитета по природе.

"Масштабный проект ликвидации восемнадцати свалок в Среднеахтубинском районе вошел в заключительную стадию: с территории 62 гектара вывезено 337 тыс. кубометров отходов, теперь предстоит провести рекультивацию", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, ликвидация свалок с последующим восстановлением загрязненных территорий позволяет улучшить экосистему не только в Среднеахтубинском районе, но и на прилегающих территориях, в том числе в районах Волгограда и Волжского.

"Раньше дым от горящих свалок разносился на десятки километров. Помимо этого, комплекс принимаемых мер способствует сохранению экосистемы Волго-Ахтубинской поймы, повышению туристической привлекательности", - уточнили в пресс-службе.

Проект рекультивации свалок в Волгоградской области стартовал осенью 2018 года по поручению губернатора Андрея Бочарова. В этом году работы продолжились в рамках нацпроекта "Экология".

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